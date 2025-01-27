Це покаже пріоритетний напрямок дій росіян на весну і літо 2025 року.

Після захоплення Великої Новосілки росіяни мають кілька варіантів для просування, з яких можна дізнатися їхні плани для подальшого наступу на весну-літо. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Велика Новосілка розташована поруч із кількома річками, що, ймовірно, ускладнить і ускладнить подальше тактичне просування Росії в цьому районі. Тактичні особливості рельєфу, ймовірно, ускладнять здатність російських військ використовувати захоплення Великої Новосілки для досягнення оперативно значущих успіхів на заході Донецької області", - вважають аналітики.

При цьому, зазначають в ISW, є кілька варіантів того, як можуть діяти росіяни після захоплення населеного пункту.

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1 варіант. Російське військове командування може вирішити зберегти підрозділи в західній частині Донецької області та продовжити наступ у напрямку адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей. Це рішення означатиме, що російські військові віддають пріоритет просуванню до адміністративного кордону якнайшвидше порівняно з іншими напрямками наступу в Донецькій області або інших прифронтових районах.

2 варіант. Російське військове командування може також зберегти деякі підрозділи в районі Великої Новосілки, щоб продовжити обмежені атаки і сковувати українські сили в цьому районі, але передислокувати більшу частину сил в інший прифронтовий район:

"Російські війська наразі посилюють наступальні операції на Куп'янському, Боровому, Часів Ярському, Торецькому і Покровському напрямках і продовжують роботу з ліквідації залишків українських виступів на Курахівському напрямку і в Курській області".

3 варіант. Українські чиновники також нещодавно попередили, що російські війська можуть також відновити проведення інтенсивних бойових дій у Запорізькій області у 2025 році.

"Таким чином, російське військове командування може перекинути війська на будь-який із цих напрямків, і це стане індикатором пріоритетних напрямків дій російського військового командування на весну і літо 2025 року", - підсумовують аналітики.

Велика Новосілка - останні новини

Росіяни заявляють про повне захоплення селища Велика Новосілка в Донецькій області. Однак представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що бій за населений пункт насправді триває.

При цьому в 110-й бригаді наголошували, що продовжувати наступ із Великої Новосілки росіяни не зможуть, бо зіткнулися зі складною перепоною - річкою Мокрі Яли та "потрапили у вогняний мішок".

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