Крейсер "Москва" був уражений 13 квітня двома протикорабельними ракетами типу "Нептун" українського виробництва.

Чорноморський флот РФ в окупованому Криму отримав новий флагман замість потопленого Україною ракетного крейсера "Москва".

Про це повідомив в Facebook український журналіст Роман Цимбалюк.

Тепер флагманом ЧФ Росії буде фрегат "Адмірал Макаров".

"Командування Чорноморського флоту ухвалило рішення про призначення нового флагмана замість знищеного 14 квітня ракетного крейсера "Москва". Ним став фрегат проекту 11356р "Адмірал Макаров", на якому наразі розгорнута оперативна група ЧФ", - пише Цимбалюк.

Командування флоту готове до того, що "Адмірал Макаров" може повторити долю "Москви", додав журналіст. В такому випадку естафета флагмана Чорноморського флоту перейде фрегату "Адмірал Ессен".

Фрегати "Адмирал Макаров", "Адмирал Эссен" та "Адмирал Григорович"

"Адмирал Макаров" - вступив в стрій у 2017 році, це останній з трьох кораблів проекту 11356Р, який розробили наприкінці 2000-х років, як подальший розвиток радянського проекту 1135 "Буревесник".

Всі три фрегати проекту 11356Р Кремль сконцентрував саме у Чорному морі і після ракетного крейсера "Москва" саме вони є найпотужнішими військовими кораблями РФ у акваторії. Всі вони носять імена адміралів дореволюційної Росії: "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" та "Адмирал Макаров".

За непідтвердженою інформацією ще 3 квітня "Адмирал Эссен" був обстріляний ракетним комплексом "Нептун" однією ракетою, яка була зафіксована протиповітряною обороною корабля лише на підльоті, але підбита на незначній відстані. Уламки протикорабельної ракети завдали пошкоджень і корабель вийшов з зони проведення операції.

5 або 6 травня удар "Нептуна" по фрегату "Адмирал Макаров" , також за поки не підтвердженою інформацією, був більш успішним. Повідомляється про пожежу та направлення у район акваторії рятувальних суден, що може бути свідченням того, що фрегат втратив хід.

Як повідомляв УНІАН, крейсер " Москва "був вражений 13 квітня двома протикорабельними ракетами типу" Нептун " Українського Виробництва.

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