Був упізнаний один з матросів на відео. І він виявився загиблим.

Справжність опублікованого Міноборони РФ відео з нібито зустрічі в Криму вцілілого екіпажу підбитого Україною крейсера "Москва" викликала сумнів у журналістів.

Про це пише Радіо Свобода.

Тітка моряка, який був на так званій зустрічі екіпажу в Сімферополі (він стоїть з піднятим підборіддям в ряду з матросами в темній формі і кашкеті), підтвердила журналістам, що її племінника оголосили зниклим безвісти.

Вона сказала, що його матері Тамарі Грудініній, коли вона подзвонила на гарячу лінію після затоплення, повідомили, що її син живий, але пізніше їй подзвонив чоловік, який назвався Вакулою (прізвище заступника капітана "Москви") – і сказав, що той зник.

Окремо мати моряка розповіла BBC, що пізніше їй подзвонив інший представник ВМФ і повідомив, що її син "потонув разом з кораблем".

У коментарі Радіо Свобода родичі Грудініних відзначили, що останній раз сім'я чула хлопця 10 квітня, коли той сказав, що відправляється в плавання.

Сам Грудінін був призовником, і його, за законом, не повинні були відправляти в зону бойових дій.

Ці дані підігрівають підозри ЗМІ, що сюжет зняли ще до відплиття крейсера "в останню путь".

За даними ЗМІ, на крейсері були сотні строковиків.

Точне число загиблих на потопленому 13 квітня Україною крейсері російська влада не називає.

Понад те, в Міноборони РФ відмовляються визнавати, що флагман Чорноморського флоту загорівся в результаті влучання двох українських ракет "Нептун".

Вас також можуть зацікавити новини: