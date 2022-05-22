Спостерігачі зафіксували 6 "приходів" з території РФ.

Російські окупанти знову обстріляли прикордонні райони Чернігівської області.

Про це повідомило Оперативне командування "Північ" на своїй сторінці у Facebook.

"Ворог продовжує обстрілювати прикордонні райони Чернігівської області. Сьогодні близько 15:45 спостерігачі зафіксували 6 "приходів" з території РФ, ймовірно, з АГС, в район населеного пункту Сеньківка", - йдеться в повідомленні.

Втрат серед особового складу та техніки немає.

Як повідомляв УНІАН, вчора росіяни із мінометів вчергове обстріляли прикордонні райони Чернігівщини. Близько 12:10 - 12:20 спостерігачі зафіксували 9 "приходів", ймовірно, з міномету калібру 120 мм в напрямку Грем'яча.

Крім того, приблизно в той же час зафіксовано 6 "приходів", ймовірно, з міномету калібру 120 мм або ствольної артилерії в напрямку Миколаївки.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вранці суботи обстріляли територію Сумщини з артилерії. В Оперативному Командуванні "Північ" зазначили, що зафіксували 6 приходів в бік населеного пункту Кучерівка.

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