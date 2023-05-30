У столиці поранено 9 людей, одна жінка загинула.

Очільник поліції Києва Іван Вигівський озвучив наслідки російської атаки на столицю та область у ніч на 30 травня 2023 року. За його словами, внаслідок обстрілів РФ одна людина загинула, 13 - отримали поранення.

"У Києві поранено девʼять осіб, 33-річна жінка загинула. У Київській області травмовані четверо громадян", - передає його слова Телеграм-канал Нацполіції.

Також пошкоджено 16 обʼєктів — це цивільні авто, споруди і житлові будинки. На місці працюють поліцейські та всі екстрені служби.

Відео дня

Росія атакувала Київ та область у ніч на 30.05.2023

У ніч на 30 травня Росія атакувала Київ та область іранськими дронами-камікадзе. Через влучання уламків у багатоквартирний будинок в Голосіївському районі загинула людина.

Крім того, у Печерському районі уламками пошкодило авто, в Дарницькому загорівся приватний будинок. У Дніпровському районі палаючі уламки впали на зелену зону, у Подільському - на нежитлову забудову, а в Святошинському - на території одного з підприємств.

У Повітряних силах відзвітували, що цієї ночі Росія запустила на Київ та область 31 дрон-камікадзе, та ППО збила 29 "Шахедів". У КМВА уточнили, що напад був масований з різних напрямків і в кілька хвиль.

Вас також можуть зацікавити новини: