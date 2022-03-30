Посол України в Польщі Андрій Дещиця повідомив, що зараз Україна проводить переговори щодо блокування будь-яких поставок до країни-агресора і країни-партнери розглядають можливість одночасного закриття кордонів Білорусі та Росії.
Про це він повідомив у ефірі інформаційного телемарафону.
"Ми проводимо переговори з Міністерством інфраструктури Польщі, з урядом Польщі з метою, щоб повністю закрити кордони, навіть якщо рішення не буде ухвалене на рівні Європейського Союзу. Кордони між Польщею і Білоруссю", - повідомив Дещиця.
Він додав, що зараз польські партнери ведуть переговори з сусідами: з Литвою, Латвією та Естонією, і Україна теж звернулася до цих країн щодо одночасного закриття кордонів.
"На цей момент, поки що наші польські партнери ведуть переговори з сусідами: з Литвою, Латвією та Естонією, і ми також звернулися до цих країн, щоб одночасно ці країни закрили свої кордони для Білорусі та Росії. Я думаю, що таке рішення буде прийнято, тоді не треба буде чекати на це рішення від ЄС і заблокуємо повністю будь-які поставки в Росію", - сказав Дещиця.
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