При постійній ротації ворожих військ, що увійшли в Бучу, у них явно не було налагодженої координації зверху.

Російські окупаційні війська заходили в Бучу угрупованнями, проте там явно не було єдиної координації дій.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН розповів волонтер Сергій Петренко, який перебував у Бучі з моменту вторгнення і потрапив у полон до окупантів.

За словами волонтера, окупанти заходили в місто угрупованнями й постійно перекидали угруповання на нові позиції.

"Була перша група, потім друга, через якийсь час - третя. Всі ці групи поводилися по-різному і найцікавіше - вони явно не контактували між собою. У них не було чіткої координації й це впадало в очі", - зазначив Петренко.

Він також додав, що при постійній ротації ворожих військ у них явно не було налагодженої координації зверху.

"Там був якийсь неймовірний бардак, тобто постійна ротація. Зайшло одне угрупування, через день воно пішло і зайшло інше, потім це пішло і зайшло третє. Було відчуття, що вони самі не розуміють, що вони тут роблять", - зазначив волонтер.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли й бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Окупувавши Бучу ворог влаштував там криваву різанину. Мирних жителів масово розстрілювали. Ґвалтували чоловіків, жінок, людей похилого віку і навіть дітей. Багатьох брали в полон. Люди вмирали під час тортур. Тих, хто вижив відправляли у фільтраційні табори на території РФ. У батьків забирали дітей і відправляли в Росію "на усиновлення".

У Бучі багато будинків зруйновані в результаті обстрілів. Магазини та житлові будинки розграбовані мародерами. Після звільнення Бучі від окупантів там були виявлені братські могили з тілами місцевих жителів.

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