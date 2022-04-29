Перші 3 тижні після вторгнення в Бучі було відносно спокійно.

Після того, як окупаційні російські війська увійшли в Бучу, багато жителів міста вирішили залишитися вдома, оскільки перший час ситуація в місті ще не була критичною.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН розповів волонтер Сергій Петренко, який перебував у Бучі з моменту вторгнення й потрапив у полон до окупантів.

"В цілому було відносно спокійно, якщо звичайно можна взагалі говорити про спокій на війні під обстрілами", - каже волонтер і додає, що момент було упущено і коли почалося свавілля евакуюватися було вже неможливо.

"Перші 3 тижні після вторгнення в Бучі було відносно спокійно. Саме тому багато хто і не виїхав з міста. Десь щось гриміло, пролітали снаряди, але ще був якийсь ілюзорний спокій", - каже волонтер.

За словами волонтера, танки в місті були, проте їх одразу було не багато.

"Танки були, але це були скоріше випадкові танки. Були кадирівці, яких розбили на "Вокзальній", але в цілому по місту люди ще якось пересувалися. Один-два танки, звичайно могли проскочити, але в цілому перші тижні ні про яку окупацію не йшлося. Але знову-таки Буча - це не три будинки, це велике місто, якщо в якомусь районі ситуація і загострювалася, вона не відразу позначалася на всьому місті. Наприклад, та частина Бучі, яка в районі "Епіцентру" зруйнована вибухами, а ось "Лісова Буча" практично не постраждала", - каже волонтер.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Окупувавши Бучу ворог влаштував там криваву різанину. Мирних жителів масово розстрілювали. Ґвалтували чоловіків, жінок, людей похилого віку і навіть дітей. Багатьох брали в полон. Люди вмирали під час тортур. Тих, хто вижив відправляли у фільтраційні табори на території РФ. У батьків забирали дітей і відправляли в Росію "на усиновлення".

У Бучі багато будинків зруйновані в результаті обстрілів. Магазини та житлові будинки розграбовані мародерами. Після звільнення Бучі від окупантів там були виявлені братські могили з тілами місцевих жителів.

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