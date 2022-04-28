Встановлено, що вони захоплювали цивільних, морили їх голодом і спрагою, трималина колінах із зв’язаними хомутами руками та заліпленими очима, знущалися і били.

Оголошено підозри 10 російським окупантам, причетним до катувань мирних жителів Бучі на Київщині.

Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова у Facebook.

"64 окрему мотострілецьку бригаду сухопутних військ збройних сил РФ Путін відзначив присвоєнням почесного звання "гвардійської". Подяка від президента за "масовий героїзм", а мовою цивілізованого світу, за воєнні злочини, - це доказ того, що звірства у Бучі були завданням згори, з яким вони впоралися. А головне - спільної відповідальності головнокомандувача за дії солдат", - написала генпрокурор.

Так, прокурори Бучанської окружної прокуратури "присвоїли" заслужені "звання" підозрюваних у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни першій десятці цієї бригади: молодшому сержанту В’ячеславу Лаврентьєву, рядовим Григорію Наришкіну, Василю Князєву, Альберту Раднаєву, Сергію Пєскарьову, єфрейторам Семену Мальцеву, Михайлу Кашину, Андрію Бізяєву, Дмитру Сергієнку та сержанту Нікіті Акімову.

За словами Венедіктової, слідством встановлено, що під час окупації Бучі саме вони захоплювали у заручники беззбройних цивільних, морили їх голодом і спрагою, тримали їх на колінах із зв’язаними хомутами руками та заліпленими очима, знущались і били. Як наголосила генпрокурор, в хід ішли кулаки і приклади - у людей вибивали інформацію про розташування ЗСУ та тероборони, декого взагалі катували безпричинно.

Вона повідомила, що окупанти погрожували потерпілим вбивством і навіть імітували страту своїх бранців, стріляючи у їхньому напрямку.

"Маємо докази, що, звісно ж, і ці військовослужбовці першої в світі армії мародерів грабували місцеве населення, забираючи особисті речі і "трофейну" побутову техніку", - зауважила вона.

Венедіктова розповіла, що роль і участь кожного з катів у наведених злочинах встановлена слідчим шляхом завдяки роботі прокурорів та поліцейських, а їхні особисті дані допомогли зібрати також журналісти "Слідство Інфо".

"Наразі ми перевіряємо цю десятку на причетність і до вбивств у Бучі", - зазначила генпрокурор.

Вона продемонструвала фото підозрюваних і попросила людей відгукнутися: якщо хтось впізнає їх, то дати свідчення про їхню причетність до інших звірств.

Трагедія у Бучі

Ввечері 2 квітня Генштабом ЗСУ було оголошено про остаточне звільнення Київської області від російських окупантів.

Після цього стала з'являться інформація про звірства окупантів. Росіяни вбивали та гвалтували, знущалися й катували людей. На шокуючих фото з Бучі, які згодом з'явилися у мережі, можна було побачити, що окупанти вбивали зв'язаних людей.

Під час зачистки від ДРГ та нерозірваних боєприпасів у Бучі українські захисники знайшли також братську могилу з понад 280 тілами мирних мешканців з ознаками насильницької смерті. На узбіччях валялися тіла застрелених жінок, які окупанти не встигли спалити.

Крім того, російські терористи, відступаючи, мінували двері будинків, підвали, двори, дитячі майданчики.

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