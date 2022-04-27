Він вважає, що списки людей, яких мали розстріляти, складали не самі російські військові, а хтось із місцевих колаборантів.

У місті Буча Київської області російські окупанти вбивали місцевих жителів за складеними списками. Серед іншого, ворог шукав активістів, учасників АТО та чиновників.

Про це повідомив мер міста Анатолій Федорук у коментарі канадському телеканалу CBC, йдеться у Facebook Бучанської міськради.

Можливо, список прізвищ допомагали складати місцеві колаборанти.

"У них були списки – я бачив ці списки. Не власноруч вони були написані. Хтось із місцевих надиктував. Можливо, якісь колаборації були. Тобто вони заздалегідь знали, до кого йдуть, на яку адресу, і що це за людина", – сказав Федорук.

За його словами, серед людей, які мали бути вбиті, були прізвища чиновників.

"Оскільки ми в передмісті столиці, то тут велика кількість чиновників проживала, політиків. Слава Богу вдалося, з тих можливостей, які були, виїхати з Бучі, то вони (окупанти – УНІАН.) задовольнялися тими, хто залишився. Здебільшого це були. активісти, особливо учасники АТО", – додав Федорук.

Федорук додав, що окупанти діяли за вказівками вищого військового керівництва Росії, адже їх після подій у Бучі нагородили.

Нагадаємо, під час окупації Бучі Київської області російські війська безжально вбивали мирних жителів, хоча Міноборони РФ постійно заявляє, що не причетне до воєнних злочинів у передмісті столиці. Водночас, було опубліковано відео, на якому видно військових країни-агресора поруч із тілами українців.

Судмедексперти виявили у тілах українських загиблих дрібні снаряди. Їх росіяни застосовували проти мирних людей у Бучі та Ірпені. У більшості жертв уламки знаходили в черепі й грудях.

Довідка УНІАН. Після того, як ввечері 2 квітня Генштаб ЗСУ оголосила про остаточне звільнення всієї Київської області від російських окупантів, почала з'являться інформація про звірства орків. Вони вбивали та гвалтували, знущалися й катували людей.

На шокуючих фото з Бучі, які згодом з'явилися у мережі, можна побачити, що російські кати вбивали зв'язаних людей. Під час зачистки від ДРГ та нерозірваних боєприпасів у Бучі українські захисники знайшли також братську могилу з понад 280 тілами мирних мешканців з ознаками насильницької смерті. На узбіччях валялися тіла застрелених жінок, які окупанти не встигли спалити.

Крім того, російські фашисти, відступаючи, мінували двері будинків, підвали, двори, дитячі майданчики.

Мер Бучі Анатолій Федорук сказав, що противники вбили 403 місцевих жителів. Окупанти ґвалтували дітей і дорослих, тому військові все ще знаходять тіла закатованих людей. Група жінок і дівчат тримали в підвалі будинку протягом 25 днів. Дев'ять з них зараз вагітні.

Президент Росії Володимир Путін відзначив "героїзм і відвагу" 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ, яка влаштувала криваву різанину в Бучі на Київщині. Він присвоїв цій бригаді ґвалтівників, мародерів і вбивць найменування "гвардійська".