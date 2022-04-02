Експерт вважає, що втрати України в цій війні можуть зрости.

Росія знищуватиме всю інфраструктуру на території України і фактично це буде війною на виснаження.

Про це в інтерв'ю НВ заявив азербайджанський військовий експерт Агіл Рустамзаде.

"Росія почала війну на виснаження, вона буде знищувати інфраструктуру по всій території України, і Україні треба готуватися до важких запеклих боїв на південному сході та сході країни", - зазначив військовий експерт.

Рустамзаде також зазначив, що втрати України в цій війні можуть зрости.

"Тепер ви (Україна – ред.) будете наступаючою стороною, а вона завжди втрачає більше, ніж та, що обороняється, ну і потрібно враховувати нюанс, що поки українській армії все ще не вистачає зброї. На вас чекають непрості дні, але важливо пам'ятати, що це не тільки війна заліза, але, головним чином, війна людського духу", - зазначив експерт.

Військовий експерт також додав, що українська армія мотивована на відміну від окупантів.

"Ви на своїй землі, ви мотивовані захищатися, російська армія демотивована і воювати особливо не хоче. Я вірю, що зрештою перемога буде за вами", - заявив експерт.

Коментуючи можливість того, що Росія почне перекидати в Україну свій контингент, розміщений на Кавказі, експертзазначив: "у Нагірному Карабасі російський "миротворчий" контингент - в лапках "миротворчий" - продовжує нести свою службу. З його особового складу на територію Росії перекидання не спостерігалося. Однак у Вірменії є 102-а російська база і, за деякими відомостями, близько 2-3 тис. осіб були виведені з території цієї бази на територію Росії. Що стосується дій Азербайджану в Нагірному Карабасі, то там зараз знаходяться близько 3-5 тис. озброєних сепаратистів".

Війна проти України: