Окупаційна адміністрація намагається заспокоїти місцеве населення і заявляє, що пального вистачає в повному обсязі, хоча насправді, запасів на півострові практично немає.

В анексованому Криму закінчуються запаси бензину, ціни на АЗС стрімко зростають. На тлі спроб жителів півострова запасатися пальним, біля АЗС стоять кілометрові черги з автомобілів.

Як повідомляє представництво президента України в АРК, окупаційна адміністрація намагається заспокоїти місцеве населення і заявляє, що пального вистачає в повному обсязі, хоча насправді, запасів пального на півострові практично немає.

"В окупованому Криму стрімко дорожчає пальне. Пов'язують це з тим, що запасів пального на півострові практично немає. У той же час окупаційна адміністрація намагається заспокоїти місцеве населення і заявляє, що пального вистачає в повному обсязі, а ситуація в Криму "стабільна" і "знаходиться під контролем", – йдеться в повідомленні.

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Ситуація з бензином в Криму

14 серпня 2023 року мережа автозаправок ТЕС в окупованому Росією Криму попередила своїх клієнтів про можливе дефіцит бензину.

Так, постійні клієнти отримали SMS-повідомлення про те, що на цьому тижні можливий дефіцит деяких марок бензину, відповідно рекомендується зробити запаси палива.

З перших днів серпня 2023 року не на всіх АЗС Сімферополя був в наявності бензин АІ-95. Через це власники автомобілів змушені були переходити на АІ-93 та інші марки.

При цьому окупаційна влада захопленого українського півострова стверджували, що ситуація з пальним в Криму нібито "стабільна", і "будуть збільшені поставки паливно-мастильних матеріалів, дизеля, бензину АІ-92 і АІ-95".

Тим часом, пальне на АЗС продовжує дорожчати, зокрема в Керчі ціна на бензин і дизельне пальне підвищується практично щодня.

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