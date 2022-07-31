Інші подробиці обстрілу поки не повідомляються.

Російські окупанти вдарили по Нікополю Дніпропетровської області.

Про це повідомив мер Нікополя Євген Євтушенко.

"Обстріляно місто Нікополь", - написав він.

Він закликав місцевих жителів не нехтувати особистою безпекою і прямувати в укриття. нших подробиць Євтушенко поки не навів.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 28 липня російські окупанти з "Градів" ударили по Криворізькому району. "Російська армія накрила вогнем дві громади району - Зеленодольську та Апостолівську. Гатили по містах та селах з "Ураганів" та ствольної артилерії", - зазначив тоді голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

А 25 липня окупанти обстріляли кілька громад на Дніпропетровщині, внаслідок чого було поранено 11-річна дитину. Зокрема, ворог з РСЗВ обстріляв Мирівську громаду в Нікопольському районі. Зафіксовано близько 20 пострілів.

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