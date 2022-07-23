Ворог завдав ударів по двох районах Дніпропетровщини.

Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч затяжних тривог і обстрілів... Російські війська ударили по двох районах області - Нікопольському та Криворізькому. Червоногригорівську громаду накрили з "Градів". Випустили до 20 снарядів. На щастя, минулося без жертв та руйнувань. У селі Ганнівка Широківської громади ворожим обстрілом пошкодило електромережі та газовід. Люди не постраждали. У Зеленодольській громаді ворог знову поцілив по Великій Костромці. Кілька вулиць без світла. Людей не зачепило", - повідомив він.

В інших районах області, за словами Резніченка, на цю хвилину спокійно.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська, як і раніше, зосередились на захопленні всього Донбасу.

Протягом 22 липня ворог знову вів штурмові дії в напрямках Покровського та території Вуглегірської ТЕС і знову зазнав втрат та відійшов.

На Слобожанському напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на недопущенні просування наших військ у бік Державного кордону України на півночі та північному сході Харківської області.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує ведення оборони зайнятих раніше позицій, зосереджує зусилля на стримуванні контрнаступальних дій Сил оборони України.

Як йдеться у матеріалі Forbes, найближчі тижні можуть стати переломними на фронті, а від того, як розвиватимуться події в липні – серпні, залежатиме майбутнє війни.

ЗСУ ліквідували вже 39 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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