Російська армія накрила вогнем дві громади району.

Російські окупанти вночі з "Градів" ударили по Криворізькому району.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Російська армія накрила вогнем дві громади району - Зеленодольську та Апостолівську. Гатили по містах та селах з "Ураганів" та ствольної артилерії", - зазначив він.

За його даними, у Зеленодольській громаді поцілили по самому Зеленодольську та Малій Костромці, внаслідок чого в селі пошкоджені кілька будинків, зачепило водопровід та газовід. Люди не постраждали.

У Апостолівській громаді вдарили по селу Українка. Є руйнування, але обійшлося без постраждалих.

"У інших районах області на цю хвилину спокійно", - підсумував Резніченко.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня окупанти обстріляли кілька громад на Дніпропетровщині, внаслідок чого було поранено 11-річна дитину. Зокрема, ворог з РСЗВ обстріляв Мирівську громаду в Нікопольському районі. Зафіксовано близько 20 пострілів.

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