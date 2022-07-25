Під обстріли потрапили одразу кілька громад в трьох районах області.

Вночі ворог обстріляв кілька громад на Дніпропетровщині, поранення отримала 11-річна дитина.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Напружена ніч. Маємо декілька обстрілів в різних районах області. Ворог вночі з РСЗВ обстріляв Мирівську громаду в Нікопольському районі. Зафіксовано близько 20 пострілів. Стався приліт у приватний сектор, внаслідок чого постраждала одна дитина 2011 року народження", - зазначив він.

Лукашук додав, життю дитини наразі нічого не загрожує. Дівчинка отримала легке ураження ноги, батьки від шпиталізації відмовилися.

Окрім цього, в селі пошкоджено 6 приватних житлових будинків, 4 господарчі споруди і газопровід низького тиску.

Також під ворожий вогонь потрапила Марганецька ТГ у Нікопольському районі. Ніхто не постраждав.

У Дніпровському районі в селі Любимівка зафіксовано два ворожі прильоти ракет. За попередньою інформацією від військових, як зазначив Лукашук, ракети "повітря-земля" Х-59 були випущені з літака. Снаряди влучили по території аграрного підприємства.

"Внаслідок цього там зайнялися ангари з сіном, загальна площа займання – близько 2,5 тисячі квадратів, пожежу локалізовано. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Окрім сінника також пошкоджено свиноферму та в зерносховище", - повідомив голова ДОР.

У Криворізькому районі окупанти зі ствольної артилерії вдарили по прикордонних територіях Зеленодольської громади. Без жертв і без руйнувань.

В інших районах Дніпропетровщини ніч минула без обстрілів.

Раніше окупанти вдарили по річковому порту та залізничній колії в Нікополі.