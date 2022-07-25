Вночі ворог обстріляв кілька громад на Дніпропетровщині, поранення отримала 11-річна дитина.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Напружена ніч. Маємо декілька обстрілів в різних районах області. Ворог вночі з РСЗВ обстріляв Мирівську громаду в Нікопольському районі. Зафіксовано близько 20 пострілів. Стався приліт у приватний сектор, внаслідок чого постраждала одна дитина 2011 року народження", - зазначив він.
Лукашук додав, життю дитини наразі нічого не загрожує. Дівчинка отримала легке ураження ноги, батьки від шпиталізації відмовилися.
Окрім цього, в селі пошкоджено 6 приватних житлових будинків, 4 господарчі споруди і газопровід низького тиску.
Також під ворожий вогонь потрапила Марганецька ТГ у Нікопольському районі. Ніхто не постраждав.
У Дніпровському районі в селі Любимівка зафіксовано два ворожі прильоти ракет. За попередньою інформацією від військових, як зазначив Лукашук, ракети "повітря-земля" Х-59 були випущені з літака. Снаряди влучили по території аграрного підприємства.
"Внаслідок цього там зайнялися ангари з сіном, загальна площа займання – близько 2,5 тисячі квадратів, пожежу локалізовано. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Окрім сінника також пошкоджено свиноферму та в зерносховище", - повідомив голова ДОР.
У Криворізькому районі окупанти зі ствольної артилерії вдарили по прикордонних територіях Зеленодольської громади. Без жертв і без руйнувань.
В інших районах Дніпропетровщини ніч минула без обстрілів.
Раніше окупанти вдарили по річковому порту та залізничній колії в Нікополі.