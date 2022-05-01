Українські захисники відбивають атаки ворога.

Російські військові проводять бойові дії, що вийти на адміністративні межі Херсонської області та створити сприятливі умови для наступу на міста Миколаїв і Кривий Ріг.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ в Facebook.

"На Південнобузькому напрямку противник веде бойові дії з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області та створення сприятливих умов для наступу на міста Миколаїв і Кривий Ріг", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївському напрямку ворог продовжує спроби вогневого ураження позицій українських військ.

Як повідомляв УНІАН, в Міністерстві оборони України очікують на активізацію боїв на Криворізькому і Миколаївському напрямках.

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