Російські окупанти створюють умови для наступу на Миколаїв і Кривий Ріг / фото facebook.com/mykoda
Російські військові проводять бойові дії, що вийти на адміністративні межі Херсонської області та створити сприятливі умови для наступу на міста Миколаїв і Кривий Ріг.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ в Facebook.
"На Південнобузькому напрямку противник веде бойові дії з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області та створення сприятливих умов для наступу на міста Миколаїв і Кривий Ріг", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що на Миколаївському напрямку ворог продовжує спроби вогневого ураження позицій українських військ.
Як повідомляв УНІАН, в Міністерстві оборони України очікують на активізацію боїв на Криворізькому і Миколаївському напрямках.