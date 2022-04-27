Окупанти прагнуть вийти на адміністративні кордони Херсонської області.

В Міністерстві оборони України очікують на активізацію боїв на Криворізькому і Миколаївському напрямках. У такий спосіб окупанти прагнуть вийти на адміністративні кордони Херсонської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник під час брифінгу у Києві.

"Очікується активізація бойових дій на Криворізькому і Миколаївському напрямках в районах Осокорівка, Трудолюбівка, Нововоронцовка, а також Правдине і Таврійське відповідно. Тут метою окупанта є вихід на адміністративні кордони Херсонської області", – наголосив Мотузяник.

Речник зазначив, що на Південнобузькому і Таврійському напрямках агресор утримує зайняті рубежі і обстрілює позиції українських військ за допомогою підрозділів 8-ї і 49-ї армій, 22-го армійського корпусу, берегових військ Чорноморського флоту і десантних військ. Також ворог поповнює свій боєкомплект.

Також у Південнобузькому операційному районі ворог посилив угрупування 49-ї армії та повітряно-десантних військ шляхом перекидання з Курахівського напрямку батальйонно-тактичної групи 11-ї окремої десантно-штурмової бригади. Місце їхньої постійної дислокації – місто Улан-Уде.

Раніше про можливий наступ рашистів на Кривий Ріг попереджав мер міський голова. За його словами, навколо міста збудована глибокоешелонована оборона та багатоступеневі укріплені райони.

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