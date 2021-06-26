Протягом 25 червня бойовики 12 разів порушили режим "тиші" на Донбасі.

Вранці 26 червня під час обстрілу російськими найманцями позицій Збройних сил України поблизу Пісків з мінометів 120-го калібру й станкових гранатометів один український боєць отримав осколкове поранення несумісне з життям.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

На 7:00 суботи штаб зафіксував два порушення режиму припинення вогню бойовиками.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Читайте такожУ ТКГ заявили, що в рамках "мінського процесу" в України є альтернативиПротягом 25 червня бойовики 12 разів порушили режим «тиші» на Донбасі. Так, неподалік Водяного на Приазов’ї ворог тричі обстрілював позиції Об’єднаних сил з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Біля Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У бік Гранітного російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли з мінометів 120-го калібру. Неподалік Пісків ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Біля Майорська збройні формування РФ обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі Катеринівки та Авдіївки зафіксували прольоти ворожих БПЛА типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. Безпілотники противника вчасно подавилися засобами РЕБ.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил за минулу добу немає.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська