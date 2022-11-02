Через періодичну загибель колаборантів та відмову від виконання своїх обов’язків противник проводить конкурси на заміщення вакантних посад в органах окупаційної влади на тимчасово зайнятій території Запорізької області.

У Генштабі уточнили результати успішних дій українських військових у Запорізькій області за попередні дні: до лікарень доправили близько сотні важкопоранених окупантів.

"За уточненою інформацією, в результаті успішних дій підрозділів Сил оборони в Запорізькій області за попередні дні окупанти доправили близько 100 важкопоранених до лікарень у містах Токмак та Мелітополь", - розповіли у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 2 листопада.

Зазначається, що через періодичну загибель колаборантів та відмову від виконання своїх обов’язків противник проводить конкурси на заміщення вакантних посад в органах окупаційної влади на тимчасово зайнятій території Запорізької області.

Відео дня

Війна в Україні: ситуація на фронті

Раніше, як писав УНІАН, у Генштабі повідомили, що протягом минулої доби росіяни завдали 7 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони більш як 25 населених пунктів.

За даними аналітиків Інституту дослідження війни (ISW), на Донбасі відбувається посилення бойових дій. Війська РФ атакують одразу на кількох напрямках, поблизу Вугледара вони намагаються оточити підрозділи ЗСУ.