Російські війська зазнають чисельних втрат в Україні.

Російські окупанти розгорнули додатковий шпиталь у районі населеного пункту Завітне Бажання Донецької області.

Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні в середу, 2 листопада.

Наразі цей шпиталь переповнений пораненими військовослужбовцями російських військ.

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Також Генштаб зазначив, що попри офіційне завершення мобілізації на території РФ, повістки продовжують надходити чоловікам призовного віку.

Війна в Україні: втрати РФ

Російські війська попри переважаючу силу продовжують зазначати значних втрат на полі бою. Так, за даними Генштабу ЗСУ з початку повномасштабної війни в Україні станом на 1 листопада 2022 року ліквідовано уже 72470 російських окупантів.

А от в суботу, 29 жовтня, росіяни зазнали рекордних втрат на війні проти України. За інформацією Генштабу, за одну добу загарбники втратили майже тисячу осіб. Передусім – на Донецькому та Лиманському напрямках.

Як повідомляли в українській розвідці, російських військових шпиталях відмовляють у лікуванні "добровольцям", які постраждали на війні в Україні.

Напередодні керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко назвав кілька причин різкого зростання кількості ліквідованих росіян в Україні.

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