Під ураження потрапили десятки районів зосередження ворожого озброєння та військової техніки.

Минулої доби авіація Сил оборони України завдала по ворогу 33 удари.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Авіація Сил оборони України минулої доби завдала по ворогу 33 удари. Під ураження потрапили 26 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Протягом минулої доби українські воїни збили гелікоптер, 2 БПЛА типу "Орлан -10", 6 ударних БПЛА "Шахед-136" та 2 - типу "Куб"", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади боєприпасів та 6 інших важливих військових об’єктів противника.

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2 листопада стало відомо, що на півдні наша авіація завдала 8 ударів по скупченнях живої сили та техніки супротивника, зенітно-ракетному комплексу та опорному пункту. Крім того, наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали майже 160 вогневих завдань.

Зокрема, були ліквідовані три ворожих склади з боєприпасами, 25 супротивників, три реактивні системи залпового вогню "Град", 11 одиниць авто-бронетехніки та зенітно-ракетний комплекс "Тор".

Станом на 1 листопада на українській землі вже ліквідували 72 470 загарбників.

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