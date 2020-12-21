В полон російсько-окупаційних військ потрапив військовий ЗСУ, який зник 17 грудня.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.
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«17 грудня 2020 року під час перевірки наявності особового складу одного з підрозділів військової частини, що виконує завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил, було виявлено відсутність одного з військовослужбовців підрозділу», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що пошукові заходи позитивного результату не дали. «На даний час встановлено, що військовослужбовець затриманий представниками незаконних збройних формувань», - додали у прес-центрі, зауваживши, що обставини події з’ясовуються.
У прес-центрі наголошують, що представники російсько-окупаційних військ намагаються цинічно використати даний факт для дискредитації Збройних Сил України.
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