У штабі наголошують, що представники російсько-окупаційних військ намагаються цинічно використати даний факт для дискредитації Збройних Сил України.

В полон російсько-окупаційних військ потрапив військовий ЗСУ, який зник 17 грудня.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

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«17 грудня 2020 року під час перевірки наявності особового складу одного з підрозділів військової частини, що виконує завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил, було виявлено відсутність одного з військовослужбовців підрозділу», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пошукові заходи позитивного результату не дали. «На даний час встановлено, що військовослужбовець затриманий представниками незаконних збройних формувань», - додали у прес-центрі, зауваживши, що обставини події з’ясовуються.

У прес-центрі наголошують, що представники російсько-окупаційних військ намагаються цинічно використати даний факт для дискредитації Збройних Сил України.

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Автор: Костянтин Гончаров