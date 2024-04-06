У Міноборони Британії зазначили, що серед російських операторів протиповітряної оборони панують підвищений тиск і напруга.

Російські військові дійсно могли збити свій літак Су-27 над окупованим Кримом наприкінці березня. Ця підтверджує, що між загарбниками немає координації.

Міністерство оборони Британії у Twitter (X) нагадало, що 28 березня кримський Telegram-канал повідомив про збиття літака "дружнім вогнем". Тоді призначений окупантами так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив про технічну несправність. Сам пілот нібито вижив.

Британська розвідка додає, що 24 березня українські військові завдали ударів по об'єктах Чорноморського флоту та у Севастополі. Це могло спонукати росіян привести ППО у підвищену готовність.

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"Існує реалістична ймовірність того, що не технічна проблема, а підвищений тиск і напруга серед російських операторів протиповітряної оборони, викликані страхом перед подальшими діями України, призведуть до того, що вони ненавмисно залучать власних пілотів і літаки", - йдеться у зведенні.

В Севастополі впав літак Су-27 - головне про помилку РФ

28 березня було повідомлено про те, що в районі Севастополя було збито російський військовий літак.

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук прокоментував цю ситуацію: "Ми підтверджуємо, що цей літак належав саме Російській Федерації, і що його було знищено власними силами. У них була тривога, була бойова готовність… Мабуть, хтось дуже хотів отримати медаль за збиття літака, тому не став розбиратися, свій чи чужий, і збив власний літак".

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