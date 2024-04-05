Це робиться для того, щоб економити дорогі ракети для ППО.

Україна розробляє нові БПЛА, які будуть знищувати російські розвідувальні безпілотники, повідомляє Business Insider.

З посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, видання зазначає, що це допоможе ЗСУ зберегти цінні ракети класу "земля-повітря". Замість ворожих БПЛА, вони зможуть бути застосовані по більш важливих цілях.

За словами Федорова, ці дрони мають можливість розвивати швидкість до 150 км/год та підіймати на висоту до 1500 м. Він також повинен мати можливість отримувати попередню інформацію про ціль, швидко злітати та локалізувати її, а потім ліквідувати ворожий безпілотник.

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Видання відзначає, що така ідея виникла на тлі дефіциту в ЗСУ боєприпасів для ППО.

"Україна повинна зберегти свої запаси для протидії високоточним боєприпасам, таким як російські ракети, які регулярно атакують її міста разом із ударними безпілотниками-камікадзе. За останні місяці Росія наростила як інтенсивність, так і частоту своїх ракетних і безпілотних авіаударів", – пише Business Insider.

Журналісти також відзначають роль дронів у російсько-українській війні як у небі, так і на морі, де Україна регулярно пошкоджує чи топить російські кораблі.

Удари дронами: останні новини

В ніч на 5 квітня Сили оборони України вдарили дронами по військових аеродромах на території РФ. За нашою інформацією, на аеродромі Морозовськ знищено шість російських літаків. Ще 8 літаків зазнали суттєвих пошкоджень.

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