Мапа створена на основі даних від українських і західних джерел, незалежних військових експертів й супутникових знімків.

Російські війська оточують Україну з трьох сторін, зокрема у районі легкої досяжності Києва.

Про це повідомляє The New York Times.

З початку 2021 року Росія перекинула у райони неподалік Луганська й Донецька ще 5 батальйонних тактичних груп, в тому числі 5 тисяч військових для посилення позицій дислокованих окупаційних сил.

Також значна кількість військових РФ відправлена у північні райони неподалік кордону України, зокрема в Клинці – у місці, де сходяться український, білоруський і російський кордони. Ці позиції розміщені у межах легкої досяжності Києва.

Ще три групи розташовані неподалік Воронежа. Ці війська, вказує NYT, можуть становити серйозну загрозу у разі проведення військової операції. Ще одна – в районі Волгограда і дві – біля кордону з окупованими територіями на Донбасі.

У Краснодарському краї розмістили артилерію, ще частину – в окупованому Криму.

Як пише видання, ці війська є загрозою ескалації з сусідньою державою і "відкриттям нового фронту".

Мапа створена на основі даних від українських і західних джерел, незалежних військових експертів й супутникових знімків.

Загострення на кордоні України і РФ

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

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