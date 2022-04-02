Молдова наразі фактично відрізана від українського, білоруського та російського ринків, поскаржилась вона.

Президентка Молдови Мая Санду заявила про залежність країни від енергоресурсів з Росії, тому у них поки немає іншого вирішення питання щодо санкцій проти РФ.

Про це повідомляє NewsMaker.

Вона поскаржилась, що через війну Молдова наразі фактично відрізана від українського, білоруського та російського ринків: "І експорт, і імпорт з цими країнами заблокований".

"Чи можемо ми сьогодні залишити країну без природного газу та електроенергії? Ні, не можемо. Ні заради наших громадян, ні заради 100 тисяч українських біженців, 50 тисяч з яких – діти", - стверджує президентка.

При цьому, як вона зазначила, "Молдова користується повною підтримкою своїх західних партнерів". Хоч Захід допомагає країні шукати альтернативу, Санду каже, що "не може проігнорувати реальність".

"Ми повинні зробити все, щоб зупинити війну. Проте є певні речі, які ми зобов’язані забезпечити для наших громадян. Залишити країну без енергоресурсів і дестабілізувати ситуацію у Молдові, цим ми не допоможемо нікому: ні Молдові, ні Україні, ні нашим партнерам на Заході", - констатувала Санду.

Раніше Санду заявила, що Молдова не підтримуватиме міжнародні санкції проти Росії за розв’язану війну в Україні.

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