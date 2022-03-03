Окупанти ведуть хаотичну стрілянину зі стрілецької зброї

Російські військові намагаються захопити Запорізьку атомну електростанцію. До Енергодару наблизилися два танки і два бронетранспортери.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України

"Війська РФ активізували спроби захопити Запорізьку атомну електростанцію. Попри те, що підступи і дорогу до Енергодару перекрили представники територіальної оборони і місцеві жителі, до міста наблизилися два танки і два бронетранспортери, які намагаються прорвати оборону", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначено, що російські військові ведуть хаотичну стрілянину зі стрілецької зброї

"А також окупанти намагаються розбити інженерні загородження, щоб мати доступ до дороги, що веде до станції", - зазначили в поліції.