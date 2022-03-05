Безпечно виїхати із Сум, Охтирки, Тростянця та Лебедина наразі неможливо.

Російські військові грабують і подекуди розстрілюють машини українських мирних людей, які виїжджають із Сум.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, додавши відповідне відео.

"На відео - траса Київ - Суми, неподалік від Сум, у напрямку столиці 5 березня", - зазначив посадовець.

Він також повідомив, що безпечно виїхати із Сум, Охтирки, Тростянця та Лебедина наразі неможливо.

На відео видно, як уздовж дороги стоять легкові автомобілі та мікроавтобуси з розкритими багажниками і дверцятами, а навколо розкидані різні речі та одяг. Людей поруч ніде немає.

Автор відео наголошує, що в усіх транспортних засобах порізані або прострелені колеса.

За інформацією місцевих жителів, подія трапилася в с. Сула Сумського району, коли колона російської техніки зупинилася і окупанти почали різати шини в автівках, що рухалися із Сум, а також займатися мародерством.

"Двох людей з білого буса взяли у полон. Про долю інших людей наразі невідомо", - розповіли селяни.