У Сєвєродонецьку на Луганщині окупанти обстріляли притулок для матерів із дітьми.
Про це голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Facebook.
"Російські звірі знову напали на дітей... В цій будівлі від ворожих обстрілів переховувалися безліч мам з малюками, але Росія наздогнала їх і там. Безпечних місць на Луганщині більше немає", - написав Гайдай.
Наразі він не надав більше інформації.
Нагадаємо, РФ вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого. Супротивник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Сєвєродонецьк.
14 березня Сергій Гайдай повідомив, що Сєвєродонецьк "ледь дихає".
16 числа у Державній службі з надзвичайних ситуацій України зазначали, що окупанти знову намагалися захопити місто.