Супротивник обстріляв будівлю, в якій було безліч мам з малюками, зазначив очільник Луганської військово-цивільної адміністрації.

У Сєвєродонецьку на Луганщині окупанти обстріляли притулок для матерів із дітьми.

Про це голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Facebook.

"Російські звірі знову напали на дітей... В цій будівлі від ворожих обстрілів переховувалися безліч мам з малюками, але Росія наздогнала їх і там. Безпечних місць на Луганщині більше немає", - написав Гайдай.

Наразі він не надав більше інформації.

Нагадаємо, РФ вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого. Супротивник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Сєвєродонецьк.

14 березня Сергій Гайдай повідомив, що Сєвєродонецьк "ледь дихає".

16 числа у Державній службі з надзвичайних ситуацій України зазначали, що окупанти знову намагалися захопити місто.

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