Бойові дії продовжуються в напрямку Бучі, Ірпеня, Макарова та Бородянки.

Окупанти обстріляли з "Градів" ряд міст на Київщині, одна людина загинула, одна поранена.

Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, російські військові обстріляли з "Градів" одне з державних підприємств Ірпеня, зруйнований міст. Дані про кількість потерпілих уточнюються.

Крім того, ворог обстріляв із "Градів" житлові будинки села Личанка, що у Бучанському районі Київської області, в результаті одна людина загинула. Також зазнали ударів помешкання жителів села Петрушки. Інформації про потерпілих наразі немає.

З реактивних систем залпового вогню "Смерч" бойовики завдали удару по селу Ситняки, поблизу Макарова. Є інформація про одного пораненого мирного жителя.

У МВС додали, що бойові дії продовжуються в напрямку Бучі, Ірпеня, Макарова та Бородянки.

Як писав УНІАН, російські окупанти обстріляли Нові Петрівці на Київщині, внаслідок чого дворічна дитина загинула, четверо осіб травмовано. В результаті обстрілу зруйновано багатоповерхівку, пошкоджено сусідні житлові будинки.

За даними Міноборони, імовірність штурму Києва російськими окупаційними військами зберігається.

За минулу добу загальна ситуація є такою, що суттєвих змін не відбулося. Ситуація у передмістях Києва, зокрема у Гостомельському, Бучанському і Ірпінському напрямку також поки що залишається без змін.

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