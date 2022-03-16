У цих містах протягом ночі палали десятки житлових будинків, є багато загиблих і постраждалих серед мирного населення.

Російські окупанти вкотре намагалися захопити міста Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ Луганської області.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Facebook.

"Ворог продовжує цинічно обстрілювати мирне населення по цих напрямках. Окупанти завдають ударів і вночі, і вдень", - йдеться у повідомленні.

Так, у Сєвєродонецьку, Рубіжному та Лисичанську протягом ночі палали десятки житлових будинків.

"Є багато загиблих і постраждалих серед мирного населення", - зазначили в ДСНС.

Рятувальники продовжують допомагати людям вибратися з-під завалів, привозять воду та допомагають органам влади з евакуацією населення в безпечні місця.

"Але російська армія хоче більше заручників війни серед мирного населення і робить евакуацію неможливою. Обстріли не вщухають. Режиму тиші немає - гуманітарного коридору сьогодні не буде. Російські війська обстрілюють колони автобусів та точки збору людей, звідки планувалась евакуація", - додали у ДСНС.

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