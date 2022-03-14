Гайдай наголошує на тому, що Луганщина витримає та російським загарбникам не вдасться захопити міста області.

Окупанти продовжують обстрілювати Луганщину. Сьогодні вони знову гатили по Сєвєродонецьку, палають житлові будинки, усе місто в диму.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Він показав відео з наслідками ворожих обстрілів. Гайдай зазначив, що окупанти не зможуть взяти місто, як би вони не намагалися.

"19-й день насильства над мирними українськими містами. Міста-мученики Сєвєродонецьк ледь дихає…ЗСУ проводить реанімацію… І серце обласного центру продовжує битися в ритмі України. Ніколи оркам не взять Сєвєродонецьк. Вистоїмо! Витримаємо!", - написав голова Луганської ОДА.

Як вже повідомляв УНІАН раніше, голова Луганської ОДА Сергій Гайдай заявив, що інфраструктура Луганщини знищена і не підлягає ремонту. Він зазначив, що немає такого населеного пункту, де не було б обстрілів.

"Лінія фронту, зайнята ЗСУ, тримається в тих самих межах, що й були – але обстріли точаться по всій лінії: немає такого населеного пункту, де не було б обстрілів. З ранку до ночі стріляють по Попасній, Рубіжному, Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній. Здебільшого – б'ють по житлових кварталах, школах, критичній інфраструктурі – вода, газ, електрика", - розповів Гайдай.

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