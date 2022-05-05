Жодних військових успіхів на напрямі Чернігова та Сум російська армія не досягла.

Російський генерал-полковник Олександр Лапін нагородив свого сина Дениса орденом за "визволення" Чернігівської області — напрямку, де армія країни-агресора не досягла жодних успіхів.

На цей факт звернула увагу Російська служба ВВС.

Журналісти виявили відеозапис вручення нагород на сайті пропагандистського телеканалу міністерства оборони Росії "Звезда". У сюжеті говорилося, що ордени вручалися військовослужбовцям, які виявили мужність і героїзм під час "звільнення" населених пунктів у Чернігівській та області.

Проте жодних військових успіхів на напрямі Чернігова та Сум російська армія не досягла.

"В той день Росія оголосила про відступ з київського та чернігівського напрямів", — додали автори статті.

Син генерала підполковник Денис Лапін командує 1-м гвардійським танковим полком, який входить до складу відомої від часів Другої світової війни Таманської мотострілецької дивізії. Українська розвідка називала перший танковий полк серед тих частин, які беруть участь у вторгненні.

Раніше повідомлялося, що після звільнення Іванківського району Київської області від окупантів українські фахівці знайшли капці російських солдат, зроблені власноруч з дерев'яних дощок.

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