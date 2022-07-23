Жінка відмовилася говорити із сином, хоча той підтвердив, що на зв'язку його рідна мати.

Росіянка відмовилася від свого сина, дізнавшись, що він у полоні.

Про це жінка заявила під час спілкування з українською журналісткою, яка запропонувала їй поговорити з сином-окупантом.

Журналістка зазначила, що хотіла б поспілкуватися з росіянкою, а також дати їй можливість поспілкуватися із полоненим сином. Однак реакція жінки ошелешила усіх, зокрема й загарбника.

"Ви з чого взяли, що в мене є син?" - запитала росіянка.

Водночас сам окупант підтвердив, що це голос його матері. Журналістка зауважила, що загарбник сидить поруч, він у полоні.

Росіянка: Хто вам таке сказав, що у мене є син?

Журналістка: Він особисто нам і сказав. Ви не хочете говорити зі своїм сином?

Росіянка: Я не хочу говорити.

Як повідомляв УНІАН, раніше російський окупант, який потрапив у полон під час бойових дій в Україні, зателефонував матері, але ту перш за все цікавили гроші.

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