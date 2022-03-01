РФ хоче заблокувати Вікіпедію / Фото: depositphotos
Роскомнадзор надіслав попередження сервісу Вікіпедія з погрозою блокування на території Росії через статтю про вторгнення в Україну.
Про це Вікіпедія повідомила в Twitter.
"Роскомнадзор надіслав повідомлення від Генпрокуратури із загрозою блокування Вікіпедії за статтю "Вторгнення Росії в Україну (2022)", - йдеться у повідомленні.
РФ погрожує заблокувати Вікіпедію / скриншот
Очевидно, сервіс не збирається видаляти статтю, оскільки вона все ще доступна. Водночас Вікіпедія поділилася з фоловерами способами обходу ймовірного блокування.