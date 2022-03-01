Відомство окупантів наполягає, що зазначена інформація начебто порушує закон.

Роскомнадзор надіслав попередження сервісу Вікіпедія з погрозою блокування на території Росії через статтю про вторгнення в Україну.

Про це Вікіпедія повідомила в Twitter.

"Роскомнадзор надіслав повідомлення від Генпрокуратури із загрозою блокування Вікіпедії за статтю "Вторгнення Росії в Україну (2022)", - йдеться у повідомленні.

Очевидно, сервіс не збирається видаляти статтю, оскільки вона все ще доступна. Водночас Вікіпедія поділилася з фоловерами способами обходу ймовірного блокування.

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