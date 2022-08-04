РосЗМІ заявили, що центр Донецька обстріляний вперше за всі 8 років конфлікту.

Російське пропагандистське агентство "РИА Новости" заявило, що центр Донецька був обстріляний вперше за 8 років.

Як повідомило російське ЗМІ, вранці в четвер, 4 серпня, нібито було завдано удару по драмтеатру в Донецьку, є жертви. В обстрілі пропагандисти звинуватили Україну.

У момент, коли нібито було завдано удару, в драмтеатрі проходило прощання з Ольгою "Корсою" Качурою, колишньою співробітницею силових структур, яка зрадила Україну і вступила на службу в "ДНР". Про ліквідацію Качури, що мала звання "полковника ДНР" і командувала дивізіоном реактивних систем залпового вогню бойовиків стало відомо днем раніше.

У численних повідомленнях про обстріл пропагандисти, зокрема, розвінчали власний міф про те, що Україна 8 років бомбила Донецьк, заявивши, що це перший "приліт" в центр міста.

"Район театру опери та балету і готелю "Донбас Палас" в центрі Донецька обстріляний вперше за всі 8 років конфлікту, передає кореспондент РИА Новости", - пише агентство.

Після публікації користувачі соцмереж почали масово запитувати: "А як же 8 років бомбили Донбас? Чи до центру не долітало?", "Де ж ті бомбардування протягом 8 років?", "А де ви були 8 років?".

Нагадаємо, після визнання Росією "ЛНР" і "ДНР" напередодні повномасштабного вторгнення в Україну російський президент Володимир Путін звернувся до росіян і заявив:

"Я прийняв рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захистити людей, які протягом 8 років піддаються знущанням, геноциду з боку київського режиму".

Тоді ж в мережі почали з'являтися однотипні повідомлення про те, що нібито Україна почала бомбити Донбас 8 років тому. Аналогічні твердження озвучували російські зірки (Микола Басков, Тіна Канделакі, Маша Малиновська та багато інших), виправдовуючи вторгнення до України.

Зазначимо, до самого початку вторгнення РФ в 2022 році інтенсивність бойових дій в Донбасі постійно знижувалася. За весь 2021 рік в Донбасі загинули 36 мирних жителів, більшість - від мін і необережного поводження з нерозірваними снарядами. З середини червня 2022 року вибухи трапляються в Донецьку постійно.

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