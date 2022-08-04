На частині Донбасі через супротивника п'ятеро осіб отримали поранення.

За минулу добу російські військові вбили трьох мирних жителів Донеччини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! За 3 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті, Мар'їнці та Шевченко. Ще 5 людей отримали поранення", - повідомив він.

За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, російські загарбники вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого нібито для проведення "спецоперації", метою якої є "денацифікація" і "демілітаризація".

Вороги обстрілювали військові і цивільні об'єкти й захоплювали населені пункти. Окупанти змогли взяти під контроль частину сходу та півдня нашої країни. Через ворогів лише в одному Маріуполі Донецької області загинули десятки тисяч людей.

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