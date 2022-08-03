Раніше в Україні її заочно засудили до 12 років в'язниці.

Збройні сили України ліквідували одіозну командирку артилерії "ДНР" Ольгу Качуру (позивний "Корса").

Про ліквідацію "Корси" повідомляють підконтрольні бойовикам "ДНР" ЗМІ, а також гауляйтер окупованої Горлівки Іван Приходько.

До 2014 року "Корса" служила в міліції Горлівки, а потім перейшла на бік окупантів і приєдналася до формувань бойовика Ігоря Безлера. "Корса" командувала дивізіоном реактивних систем залпового вогню "Град" та віддавала накази про цинічні та жорстокі обстріли Іловайська, Дебальцевого, Вуглегірська, Маринівки, Авдіївки Донецької області, що призвело до масової загибелі людей.

У січні цього року український суд заочно засудив Качуру до 12 років в'язниці. Її визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Качура переховувалася від правосуддя, її оголосили в розшук. Бойовики мовчать про обставини ліквідації жорстокої "Корси".

Як повідомляв УНІАН, раніше на Донецькому напрямку морські піхотинці влаштували засідку та ліквідували 15 окупантів, ще трьох взяли в полон.

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