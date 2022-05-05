Пропагандисти продовжують демонізувати українських військових.

Центр протидії дезінформації при РНБО України зібрав ворожі фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди, які окупанти згенерували минулого дня.

Як зазначають в Центрі, серед іншого російські ЗМІ поширили інформацію про те, що в окопах у Рубіжному на Луганщині нібито знайшли бойові психотропні препарати, що роблять "універсальних солдатів" з українських бійців.

"Застерігаємо: це – фейк!", - наголосили фахівці.

Крім цього, пропагандисти повідомили, що українська розвідка нібито протягом 10 останніх років використовувала агентуру впливу для формування нейтрального ставлення польського суспільства до "Волинської різні" - масового вбивства українськими націоналістами поляків на Волині в 1943 році. Українців застерегли: це - дезінформація.

Також ЗМІ продовжують демонізувати українських військових і стверджують, що "українські бойовики розстріляли колону біженців, що прямувала з Вовчанська до Харкова". Це - маніпуляція.

Як писав УНІАН, втрати російської армії у війні проти України – величезні. Ворожі війська деморалізовані, а російським пропагандистам не залишається нічого іншого, як розганяти нові фейки. Зокрема, про те, що українські військові практикують чорну магію.

Вас також можуть зацікавити новини: