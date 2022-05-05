Українські військові з розумінням поставилися до її віку і дали продуктів.

Бабуся з прапором СРСР, з якої російська пропаганда склеїла рашистський символ нападу на Україну, насправді зустрічала українських військових, а не окупантів.

Про це розповів український активіст Сергій Стерненко.

При цьому самі пропагандисти у своїх сюжетах не можуть визначатися, де ж бачили бабусю – на Київщині чи Донеччині.

Це сталося під час звільнення одного з українських населених пунктів. Тоді до українських бійців вийшла мешканка села, у руках вона справді тримала радянський прапор.

Пенсіонерка переплутала ЗСУ з росіянами і вітала їх з окупацією.

"Ми вас дуже чекали. І молилися за вас і за Путіна… весь народ", - заявляла жінка.

Натомість українські військові з розумінням поставилися до її віку і дали тій продуктів в обмін на прапор СРСР.

Тоді бійці демонстративно пройшлися по символу радянських загарбників.

Водночас кремлівські пропагандисти активно поширюють тезу про нібито зустріч жінки російських окупантів. Прикметно, що відео на федеральних каналах РФ показують обрізаним.

Як писав УНІАН, топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов, який вчора "засвітився" в оточеному окупантами Маріуполі, похвалився використаним тубусом від британської протитанкової системи NLAW.

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