Як пишуть пропагандисти РФ, мінометники ЗСУ намагалися "освятити" зброю і робили позначки кров'ю.

Втрати російської армії у війні проти України – величезні. Ворожі війська деморалізовані, а російським пропагандистам не залишається нічого іншого, як розганяти нові фейки. Цього разу, мовляв, українські військові практикують чорну магію.

Така інформація пропагандистський ресурс "РИА Новости" "підкріпив" коментарем культуролога Катерини Дайс.

Як пишуть пропагандисти РФ, на околиці села Трьохізбенка Луганської області, де розташовувався штаб українських мінометників, було виявлено графіті, в якому розгледіли окультний символ.

"Адепти потойбічних сил намагалися "освятити" зброю і робили позначки кров'ю", – пишуть так звані ЗМІ і відзначають, що в штабі також виявили прес-реліз з розповіддю про втрати в Донбасі. На документі є сліди крові, що також розцінили доказом окультних практик.

Його співробітники звернулися за коментарями до культуролога Катерини Дайс, яка заявила, що цей символ "є магічною печаткою темних сил, що поєднує в собі ідеї анархії, зброї і фашистської символіки".