Окупаційна влада Нової Каховки видала указ.

В окупованій частині Херсонської області запровадили "сухий закон" для російських військових. Російські ЗМІ оприлюднили документ, який видала окупаційна влада у регіоні.

В наказі зазначено, що з 2 листопада "забороняється продаж алкогольних напоїв військовослужбовцям на території Новокаховського міського округу Херсонської області".

Крім того, у місті заборонили кафе, барам, магазинам і кіоскам із харчовими продуктами працювати після 19:00. Аналогічну заборону раніше було введено в окупованій частині Запорізької області.

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Ситуація в Херсонській області - що відомо

За інформацією українського командування, Росія готується до відведення артилерії з-під Херсона.

Гауляйтери в регіоні доповідають про нібито припинення цивільного транспортного сполучення через Дніпро.

В тимчасово окупованій Каховці рашисти насильно виселяють три найближчі вулиці від берега Дніпра.

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