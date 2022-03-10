Вони обговорювали війну в Україні, яку 24 лютого розв'язала РФ.

У мережі з'явився запис розмови українця з росіянином, які обговорювали війну на території нашої країни.

"Саню, ти розумієш, нас Європа запакувала такою зброєю, що якщо ти їдеш навіть на танку, простий Микола з кущів натискає на кнопку і вас всіх немає. Ти розумієш? Подивися як палять колони (російських окупантів, - УНІАН). А ще є така штука як Байрактар. Ця штука літає на висоті 8 кілометрів 24 години. І просто тихенько скидає бомби. І розлітаються ваші кишки по деревах. У ворон є що їсти", - розповів українець своєму товаришеві з Росії.

"Скоро у вас нічого не буде. Ви будете їсти мох, якщо знайдете. Будуть вареники з мохом. Я тобі кажу, біжи куди-небудь. У ліс біжи, там і сиди. Вас тут покладуть", - закликав українець свого друга втекти від призову на війну в Україні.

При цьому росіянин зазначив, що в Калінінградській області навіть лісів нормальних немає, щоб втекти.

"Нас заблокували повністю. Ми навіть рипнутися не можемо. Дістатися можна тільки до Пітера - 10 літаків і три пороми", - говорить росіянин.

Крім того, росіянин зізнався, що написав рапорт на звільнення, бо йому зовсім не подобається те, що зараз відбувається.

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