В Одесі викрито мережу Telegram-каналів, які поширювали російську пропаганду та розміщували наслідки обстрілів дронами-камікадзе на Одещині.
Про це повідомили в Управлінні Служби безпеки України в Одеській області.
"В Одесі кіберфахівці викрили діяльність мережі регіональних Telegram-каналів, які просували в українському інформпросторі деструктивні та провокаційні матеріали", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що адміністратори проросійської мережі, створювали контент, який дискредитує військовослужбовців ЗСУ, виправдовує збройну агресію РФ та злочини загарбників на території України.
Крім того, зловмисники розміщували фото та відео місцевості з наслідками повітряних ударів по регіону, у тому числі крилатими ракетами і дронами-камікадзе.
Правоохоронці встановили адміністраторів каналів. За місцями їхнього мешкання вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності, а також ворожу та заборонену символіку.
Під час огляду вилученої техніки оперативники спецслужби встановили осіб, які за грошову винагороду надавали фото та відео наслідків ударів для публікації.
Наразі тривають заходи з встановлення інших причетних осіб та деанонімізації "активних" проросійських користувачів каналів. Правоохоронці перевіряють ймовірну причетність спецслужб РФ до деструктивної діяльності адміністраторів та власників ресурсів.
Атаки дронами-камікадзе: що відомо
Як повідомляв УНІАН, у середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників. Після цього окупанти почали запускати дронів-камікадзе для ударів по мирних містах України.
Цієї ночі ворог атакував Одещину та Миколаївщину дронами-камікадзе. Проте підрозділи ППО збивають іранські безпілотники вдвічі частіше, ніж вони досягають мети.