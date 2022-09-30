Правоохоронці також встановили осіб, які за грошову винагороду надавали фото та відео наслідків ударів для публікації.

В Одесі викрито мережу Telegram-каналів, які поширювали російську пропаганду та розміщували наслідки обстрілів дронами-камікадзе на Одещині.

Про це повідомили в Управлінні Служби безпеки України в Одеській області.

"В Одесі кіберфахівці викрили діяльність мережі регіональних Telegram-каналів, які просували в українському інформпросторі деструктивні та провокаційні матеріали", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Встановлено, що адміністратори проросійської мережі, створювали контент, який дискредитує військовослужбовців ЗСУ, виправдовує збройну агресію РФ та злочини загарбників на території України.

Крім того, зловмисники розміщували фото та відео місцевості з наслідками повітряних ударів по регіону, у тому числі крилатими ракетами і дронами-камікадзе.

Правоохоронці встановили адміністраторів каналів. За місцями їхнього мешкання вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності, а також ворожу та заборонену символіку.

Під час огляду вилученої техніки оперативники спецслужби встановили осіб, які за грошову винагороду надавали фото та відео наслідків ударів для публікації.

Наразі тривають заходи з встановлення інших причетних осіб та деанонімізації "активних" проросійських користувачів каналів. Правоохоронці перевіряють ймовірну причетність спецслужб РФ до деструктивної діяльності адміністраторів та власників ресурсів.

Атаки дронами-камікадзе: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників. Після цього окупанти почали запускати дронів-камікадзе для ударів по мирних містах України.

Цієї ночі ворог атакував Одещину та Миколаївщину дронами-камікадзе. Проте підрозділи ППО збивають іранські безпілотники вдвічі частіше, ніж вони досягають мети.

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