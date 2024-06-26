Окупанти продовжують втрачати перевагу.

Російські окупанти продовжують поступово втрачати перевагу у використанні артилерії на фронті, внаслідок чого різниця у кількості пострілів помітно скоротилася.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у Генштабі ЗСУ. "Розрив у пострілах на фронті між Україною та Росією скоротився з 1:7 до 1:3", - деталізувало джерело.

Війна в Україні: новини

Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявляв, що на початку цього року артилерійська перевага росіян була 7:1, але скоротилася до 1:5.

Відео дня

В кінці зими президент Володимир Зеленський зазначав, що для того, щоб відтіснити окупантів потрібно співвідношення артилерійських пострілів 1:3 чи 1:1,5. В іншому випадку українські захисники або стоятимуть на місці, або втрачатимуть контроль.

Протягом дня ворог нарощував наступальні та штурмові дії, станом на вечір найгарячіше на Покровському напрямку та у Харківській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, сьогодні відбулось вже 99 бойових зіткнень між окупантами та нашими захисниками. На Куп’янському напрямку українські оборонці від початку доби відбили 7 штурмових дій окупаційних військ біля Синьківки, Берестового, Стельмахівки та Степової Новоселівки. Біля останньої на даний час триває боєзіткнення.

Вас також можуть зацікавити новини: