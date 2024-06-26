Сьогодні відбулось вже близько 100 бойових зіткнень між окупантами та нашими захисниками.

Протягом дня ворог нарощував наступальні та штурмові дії, станом на вечір найгарячіше на Покровському напрямку та у Харківській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, сьогодні відбулось вже 99 бойових зіткнень між окупантами та нашими захисниками.

Як повідомляється, на Харківському напрямку наразі тривають дві ворожі атаки в районі Вовчанська. Ще сім ворожих штурмів на напрямку відбито - поблизу Липців і в районі Вовчанська. Сьогоднішня активність загарбників на напрямку призвела до втрати ними 124 осіб вбитими та пораненими. Знищено три артсистеми, чотири автомобіля та одиницю спеціальної техніки.

"На Покровському напрямку загарбники не зменшують темпів наступу. Від початку доби ворог 34 рази атакував оборонні рубежі українських захисників. Успіху не мали 23 штурми агресора, ще 11 ворожих атак тривають", - зазначає Генштаб.

Відео дня

На Куп’янському напрямку українські оборонці від початку доби відбили 7 штурмових дій окупаційних військ біля Синьківки, Берестового, Стельмахівки та Степової Новоселівки. Біля останньої на даний час триває боєзіткнення.

Одинадцять спроб противника покращити своє тактичне положення не мали успіху на Лиманському напрямку. Ворог продовжує дві атаки в районах Невського і Макіївки. Агресор вдарив чотирма КАБами по території Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку окупаційна армія продовжує проявляти активність в районах Білогорівки, Спірного і Роздолівки. Чотири атаки російських загарбників відбито, ще п’ять бойових зіткнень продовжуються.

"На Торецькому напрямку кількість штурмів окупантів збільшилась до семи. Ворог основні зусилля прикладає, атакуючи у бік міста Торецьк", - інформує Генштаб.

Продовжуються бої на Курахівському напрямку. Від початку дня ворог атакує, зокрема, поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Загальна кількість атак тут зросла до семи.

На Придніпровському напрямку п’ять штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

Що відомо про ситуацію на фронті: останні новини

Як заявив військовий експерт Центру оборонних стратегій України Віктор Кевлюк, окупанти активно просуваються у бік Торецька, і через кілька днів у місті вже можуть початися вуличні бої. Втім, зазначив він, Сили оборони ще можуть втримати місто.

Він також зазначив, що на Покровському напрямку противник досягнув тактичного успіху й має сили та засоби, що перетворити цей успіх на оперативний.

Видання Bild інформує, що ЗСУ контратакували під Часовим Яром Донецької області і вибили ворога із мікрорайону "Канал". Російські війська також безуспішно контратакують селище Калинівка поблизу Часового Яру. Раніше вони захопили його та підійшли до каналу Сіверський Донець — Донбас, але потім були відкинуті.

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