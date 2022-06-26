Вийти на кордони Луганської і Донецької областей окупантам буде дуже непросто.

Розвідка Британії вважає, що армія РФ досягла успіху, захопивши Сєвєродонецьк, але вийти на кордони Луганської і Донецької областей окупантам буде дуже складно.

Про це йдеться у свіжому розвідувальному огляді міністерства оборони Британії.

За їхніми даними, ЗСУ вийшли із Сєвєродонецька.

"Захоплення Росією міста є значним успіхом у рамках її зменшених цілей війни (виходу на кордони Донецької і Луганської областей). Це важливий промисловий центр і він має стратегічне розташування на Сіверському Донці. Проте це тільки одна з низки непростих задач, які Росії доведеться виконати задля захоплення всього Донбасу. Це у тому числі наступ на Краматорськ і підтримання основних ланцюжків постачання до Донецька", - пише розвідка Великої Британії.

Раніше екс-командувач Сухопутних сил в Європі Марк Гертлінг спрогнозував нокаут від ЗСУ по фашистам. Також росіяни прагнуть перекинути на Донбас чималу кількість резервних підрозділів.

Борис Джонсон заявив, що, за даними розвідки, в найближчі місяці наступ рашистів загальмується через брак ресурсів. Водночас голова уряду Великобританії попередив, що варто "приготуватися до тривалої війни".

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