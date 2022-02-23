Силовики також попередили про погіршення ситуації на фронті найближчими днями, пише УП.

Росія не планує зупинятися на Донбасі й може піти на подальший наступ територією України.

Про це під час наради в Офісі президента за участі керівництва Верховної Ради та фракцій заявили представники української розвідки, повідомляє УП з посиланням на власні джерела.

"Спочатку доповідали силовики, які говорили про актуальну безпекову ситуацію, а також ділилися можливими прогнозами подій. Українська розвідка має дані, що ніби Росія не планує зупинятися на Донбасі та хоче продовжувати військову ескалацію далі. Передусім, у зоні ризику перебувають Харків, Херсон та Київ, як сказали представники розвідки", - пише видання.

За даними журналістів, на нараді також нібито пролунала інформація про ймовірне погіршення безпекової ситуації на Донбасі в найближчих два дні.

Учасники зустрічі також обговорили запровадження надзвичайного стану в прикордонних з РФ областях. Остаточне рішення, за даними ЗМІ, вирішили ухвалити за підсумками подій ночі проти 23 лютого в районі проведення ООС.

22 лютого Зеленський заявив, що наразі Україна запроваджуватиме воєнний стан лише у разі "потужної війни" з РФ. Також президент розгляне питання розірвання дипвідносин з країною-агресором.

Того ж дня президент США Джо Байден повідомив, що Росія досі може почати величезний військовий наступ на Україну, в тому числі з боку Білорусі.