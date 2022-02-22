Завтра ВР голосуватиме про запровадження санкцій щодо депутатів Держдуми Росії, які голосували за визнання "ДНР" і "ЛНР".

Було обговорено можливість введення надзвичайного стану на прикордонних територіях.

Про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі журналістам після зустрічі президента України з лідерами фракцій та груп Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що на зустрічі були представники силових структур, зокрема, керівництво розвідок, міністр оборони, керівники МВС, СБУ.

За його словами, були різні ідеї щодо можливості запровадження воєнного стану.

"Всі сказали, що треба бути готовими, але впроваджувати воєнний стан не будуть до тих пір, поки не розпочнеться, не дай Боже, якась відкрита агресія", - сказав голова фракції "СН".

Він зазначив, що особисто за запровадження воєнного стану. "Але фінально - всі колегіально вирішимо, якщо буде потрібно, то ми швидко це упродовж одного дня проголосуємо", - сказав Арахамія.

Він зазначив, що питання введення надзвичайного стану на прикордонних територіях "обговорили більш детально і, можливо, на такі рішення підуть в залежності від того, як буде розвиватися зараз ситуація".

Арахамія також повідомив, що завтра Верховна Рада голосуватиме за запровадження санкцій щодо депутатів Держдуми, які голосували за визнання "ЛДНР".

"Завтра вранці ми будемо голосувати за накладення санкцій на Російську Думу. На всіх більше 400, здається, депутатів, які приймали це рішення про визнання цих територій", - зазначив він.

Арахамія сказав, що в нього дуже негативна думка з приводу промов президента Росії Володимира Путіна і "взагалі стосовно того шляху, який РФ обрала".

Визнання Путіним "ЛДНР"

Увечері 21 лютого Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого їх ватажками - Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником були підписані відповідні "документи".

Після заяви Путіна США і Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків осіб.

Того ж дня Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької та Луганської областей. Російських військових з технікою бачили очевидці і журналісти.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на рішення Путіна, наголосив, що йдеться про порушення цілісності України і фактичний вихід з "Мінська".

Сьогодні, 22 лютого, Рада Федерації РФ дала згоду на використання Збройних сил за межами території Росії "у зв'язку з ситуацією навколо Донбасу".

Міжнародне співтовариство не визнає легітимність режимів "ЛДНР" і засуджує дії Росії.

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